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Kayseri'de sahipli köpek, 4 yaşındaki çocuğu ısırdı

19.05.2025 - 17:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-

Kayseri'de sahipli köpek, 4 yaşındaki çocuğu ısırdı

Kayseri'de millet bahçesinde ağaca bağlı sahipli köpek tarafından ısırılan Metehan D. (4), hastaneye kaldırıldı.

Millet bahçesine bugün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte gelen Metehan D., K.B.'ye ait ağaca bağlı köpeği gördü. Köpeğin yanına yaklaşan Metehan D., hayvan tarafından boynundan ısırıldı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseride sahipli köpek, 4 yaşındaki çocuğu ısırdı

Metehan D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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