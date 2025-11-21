GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

21.11.2025 - 00:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ, (DHA)

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak karşı şeride geçtiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Harun. G. Yönetimindeki 38 RS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Harun G. ile yolcu olarak bulunan Sadık Talha Y. ve Samet B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Sadık Talha Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Samet B.’nin ise entübe edildiği belirtildi. Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor
#Gündem

Dünya mutfaklarının gözdesi haline geldi! Erzurumlular 'beyaz altın' diyor, kilosuna 500 lira sayıyor

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı
#Gündem

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti
#Gündem

Otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti