Kayseri'de korkunç cinayet! Boşanma aşamasındaki eşinin evine giremeyince dehşet saçtı

Haberin Devamı

Kayseri'de bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ş.'nin evine girmeye çalışan 51 yaşındaki İ.Ş. kapıyı açamayınca binanın dışına çıktı.

Bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş.; M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesi ile yaraladı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İ.Ş. olayın ardından kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G.; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan İ.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.