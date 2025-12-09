Antalya'da günlerce süren işkencenin cezası belli oldu! 'Bu kararı istinafa taşıyacağız'

6

'SEN SUÇU ÜSTÜNE AL' DEDİLER'



Başka bir suçtan tutuklanan ve duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Serkan Tümüç, "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Her ne kadar suçu kabul ettiğim beyan edilmiş ve birlikte darbettiğimiz yönünde dilekçe yazmışsam da doğru değildir. Bu olay nedeniyle tutuklanınca Osman Toktaş ve Ahmet Tahtacı'nın yönlendirmesiyle daha önce yazılmış dilekçeyi imzaladım. Kendileri o zaman, 'Sen suçu üstüne al. Bizim işimiz gücümüz var. Sana bakarız' dedi.