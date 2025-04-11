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Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu! Evin bahçesinde ölü bulundu

11.04.2025 - 09:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu! Evin bahçesinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak şahıs, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Erciyes 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Mehmet K., yakınları tarafından ikametinin bahçesinde asılı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mehmet K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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