Kayseri'de fiyatı bin 700 TL oldu: Sadece zengin sofrasında kaldı

Kayseri sofralarının vazgeçilmezi olan ‘Fırın ağzı’ orta kesimin mutfağına artık giremiyor. Artık sadece zenginlerin tüketebileceği fiyatlara ulaşan fırın ağzı yerini ‘Yalancı fırın ağzına’ bıraktı. Peki, yalancı fırın ağzı nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

Kayseri’de özellikle ikram sofralarının baş yemeği olan ‘Fırın ağzı’ birçok evin mutfağından artan fiyatlar nedeni ile çıkmak zorunda kaldı. Adını fırının en sıcak yerinde pişirilmesinden alan ‘Fırın ağzı’ Kayserililerin en çok sevdiği yemek sıralamasında genellikle ilk sırada yer alıyordu.

Coğrafi tescilli ürün!



Kuzu eti, kuyruk yağı, domates, biber, sarımsak ve baharatlarla hazırlanan fırın ağzı, tepsiye bastırılarak dizilir. Üzeri folyo ile kapatılan yemek taş fırında 3-4 saat kadar pişer. Özellikle Ramazan aylarında çok fazla tercih edilen ve ikram sofraların yıldızı olarak aktarılan fırın ağzı coğrafi işaretli tescilli ürünler listesinde de yerini aldı.

Fiyatı dudak uçuklatıyor!



Artan et ve sebze fiyatlarının yanı sıra, fırın ücretin de yaşanan artıştan nasibini alan fırın ağzının fiyatı dudak uçuklatıyor. 5 kişilik fırın ağzının fiyatı pişirilmesi ile birlikte bin 700 TL’yi buluyor. İçerisine bir buçuk kilogram etin konulduğu fırın ağzının fiyatlarının artan et fiyatlarına karşı makul olduğu ifade edilse de, orta kesim artık fırın ağzını tüketemediğini ifade ediyor. İkram sofralarında yine de fırın ağzını sunmak isteyen vatandaşlar et yerine tavuğu tercih ediyor.

Kayseri’de artan et fiyatları nedeniyle ‘Fırın ağzı’ yemeğini tüketemeyen vatandaşların etin yerine tavuğu ekledi. Tavuk buttan hazırlanan 5 kişilik fırın ağzı ortalama 350-400 TL fiyata hazırlanabiliyor. Tavuğun bu şekilde daha lezzetli olduğunu ifade edemeyen vatandaşlar, ‘Et yiyemiyoruz, bizde tavuk fırın ağzı hazırlatıp misafirlerimize ikram ediyoruz’ ifadelerinde bulunuyor.