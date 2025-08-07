Kayseri'de elma ağacı Ağustos'ta çiçek açtı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.08.2025
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, ağustos ayında elma ağacı çiçek açtı.

Yeşilhisar ilçesinde, kış mevsiminde yaşanan don olayı nedeniyle elmada yüzde 90 verim kaybı yaşandı. İlçede çiftçilik yapan Mustafa Turgut’un bahçesindeki elma ağacı ağustos ayında filizlenerek çiçek açtı. Aynı ağaçta 10-15 adet de elma yetişti.

Kayseride elma ağacı Ağustosta çiçek açtı

Şaşırdığını söyleyen Turgut, “Ağaçta birkaç tane meyvenin olgunlaştığı görüldü. Elma ağacı çiçek açtı. Üstünde elması da var. Ağustos ayında ilk defa bir elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Allah’a binlerce şükür. Üstünde 10-15 tane elması var. Sonrasında da çiçek açtı” dedi.

