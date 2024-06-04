Kayseri'de eğitim uçağı düştü: İki pilot şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi bir eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İKİ PİLOT ŞEHİT

MSB'den yapılan son açıklamada 'Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotumuz şehit olmuştur' ifadelerine yer verildi.