Kayseri'de büyük fabrika yangını! 3 kişi hayatını kaybetti

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.18'de gelen ihbar üzerine Kayseri OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına 10 araç ve 25 personelle müdahale ettiklerini belirten Kızılkan, kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin ise alevlere müdahalesi devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3’e yükseldi.