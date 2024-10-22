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Kayseri'de bir vatandaş polisten kaçan firariyi çelme takarak durdurdu!

Kayseri'de, 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (24), polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle 2 araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.

22.10.2024 - 16:27 | | Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)
Kayseri'de bir vatandaş polisten kaçan firariyi çelme takarak durdurdu!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yaya devriye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.P., 2 araca çarptıktan sonra otomobilinden inip koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada çevredeki bir kişinin taktığı çelmeyle yere yığılan E.P., polis tarafından gözaltına alındı.

E.P.'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Ayrıca E.P.'nin, yapılan testte uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Firari hükümlüye, trafiği tehlikeye düşürdüğü için toplam 28 bin 150 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan E.P., polis merkezine götürüldü.

 

Kayseride bir vatandaş polisten kaçan firariyi çelme takarak durdurdu

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