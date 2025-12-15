GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de bir ihbar yetti! Polis harekete geçti

15.12.2025 - 07:54Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirirken, yapılan incelemede bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın kolonlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. Ekipler incelemenin ardından normale döndü.

