Kayseri'de 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

07.11.2025 - 21:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (AA)

Kayseri'de bu yılın ilk 11 ayında aile ve toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlarda bulunan 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet ortamında sürdürülen sanal devriye sırasında, sosyal medya platformlarındaki bazı hesapların genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntülerle toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yapan ekipler, bugün 31, bu yılın ilk 11 ayında ise toplam 468 sosyal medya hesabına ilgili kanun gereğince erişim engeli getirdi.

Ekiplerin sanal devriye çalışmaları aralıksız sürüyor.

