GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayseri toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Kayseri’de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?
HaberlerGündem Haberleri Kayseri toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Kayseri’de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Kayseri toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Kayseri’de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

01.01.2026 - 12:19Güncellenme Tarihi:
Kayseri toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Kayseri’de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

1 Ocak 2026 Perşembe günü Kayseri’de toplu taşıma kullanacak olan binlerce vatandaş, "Bugün otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Kayseri'de yılbaşının ilk gününde ulaşım durumu netleşti. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Yeni yılın ilk resmi tatil gününde Kayseri genelinde hareketlilik devam ediyor. Aile ziyareti yapacak, şehri gezecek veya işe gidecek olan vatandaşlar, "Bugün otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?" sorusuna cevap arıyor.

1 OCAK 2026 KAYSERİ'DE OTOBÜS VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü toplu taşıma (otobüs ve tramvay) ücretsiz değildir. Resmi tatil olmasına rağmen, yılbaşı günü ulaşım hizmetleri mevcut tarife üzerinden ücretli olarak devam etmektedir.

SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Kayseri Ulaşım A.Ş. verilerine göre, 1 Ocak günü seferler "Pazar Sefer Programı" veya "Tatil Günü Programı" tarifesine göre düzenlenmiştir. Özellikle yoğun hatlarda sefer aralıkları tatil yoğunluğuna göre güncellenmiştir.

Tramvay Hatları: T1 (Organize Sanayi - İldem 5) ve T2 (Cumhuriyet Meydanı - Talas Cemil Baba) hatları belirli aralıklarla hizmet vermeye devam ediyor.

Otobüs Hatları: Şehir merkezi ve çevre ilçelere giden otobüsler, güncellenmiş tatil saatlerine göre sefer yapmaktadır.

Güncel Haberler

Kargolar yılbaşında açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma saatleri
#Gündem

Kargolar yılbaşında açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak kargo çalışma saatleri

Yılbaşında noterler açık mı ve kaça kadar açık? 1 Ocak noter çalışıyor mu?
#Gündem

Yılbaşında noterler açık mı ve kaça kadar açık? 1 Ocak noter çalışıyor mu?

1 Ocak 2026 File, Makro, Rammar, Pehlivanoğlu, Pekdemir marketler açık mı, çalışıyor mu? İşte market çalışma saatleri
#Gündem

1 Ocak 2026 File, Makro, Rammar, Pehlivanoğlu, Pekdemir marketler açık mı, çalışıyor mu? İşte market çalışma saatleri