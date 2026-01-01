Kayseri toplu taşıma yılbaşında ücretsiz mi? Kayseri’de 1 Ocak’ta otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Haberin Devamı

Yeni yılın ilk resmi tatil gününde Kayseri genelinde hareketlilik devam ediyor. Aile ziyareti yapacak, şehri gezecek veya işe gidecek olan vatandaşlar, "Bugün otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?" sorusuna cevap arıyor.

1 OCAK 2026 KAYSERİ'DE OTOBÜS VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2026 Perşembe günü toplu taşıma (otobüs ve tramvay) ücretsiz değildir. Resmi tatil olmasına rağmen, yılbaşı günü ulaşım hizmetleri mevcut tarife üzerinden ücretli olarak devam etmektedir.

SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK VAR MI?



Kayseri Ulaşım A.Ş. verilerine göre, 1 Ocak günü seferler "Pazar Sefer Programı" veya "Tatil Günü Programı" tarifesine göre düzenlenmiştir. Özellikle yoğun hatlarda sefer aralıkları tatil yoğunluğuna göre güncellenmiştir.



Tramvay Hatları: T1 (Organize Sanayi - İldem 5) ve T2 (Cumhuriyet Meydanı - Talas Cemil Baba) hatları belirli aralıklarla hizmet vermeye devam ediyor.



Otobüs Hatları: Şehir merkezi ve çevre ilçelere giden otobüsler, güncellenmiş tatil saatlerine göre sefer yapmaktadır.