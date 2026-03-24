Kayseri otogarında ücretler belli oldu! Emanet eşyalar kaç liraya kalıyor?

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yolcu yoğunluğu gün boyunca devam ederken beraberinde getirilen fazla eşyalar da emanet hizmetlerine olan ihtiyacı artırıyor. Otobüs saatini bekleyen ya da terminal çevresinde vakit geçirmek isteyen yolcular eşyalarını güvenli bir alanda bırakmak için terminaldeki emanet bölümünü tercih ediyor.

Emanet bölümü dışında bırakmak yasak

Terminal içerisinde bazı yolcuları ise bilet satış alanlarına ya da farklı noktalara eşya bırakmak istiyor. Ancak terminal kuralları gereği emanet hizmeti yalnızca belirlenen alan üzerinden veriliyor. Emanet bölümü dışında herhangi bir noktaya eşya bırakılmasına izin verilmiyor.

Canlı hayvanlar emanet edilebiliyor

Emanet hizmetine ilişkin ücretlendirme bırakılan eşyaların boyutu ve değeri dikkate alınarak belirleniyor. Terminalde yer alan tarife bilgilerine göre normal boyut ve değerdeki eşyalar için ücretler 60 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Değeri yüksek olarak beyan edilen eşyalar için ise farklı bir fiyatlandırma uygulanıyor. Ayrıca emanet bölümüne canlı hayvanlarda teslim edilebiliyor.

Emanet hizmetinde ücretlendirme süresi de belirli kurallara bağlı olarak işliyor. Eşyalar için ödenen ücret 24 saatlik süreyi kapsıyor. Bu sürenin aşılması durumunda, aynı ücret tarifesi üzerinden günlük olarak ek ücretlendirme yapılıyor.