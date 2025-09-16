Kayısıya alternatif olarak yetiştirildi, getirisi yüz güldürdü! Kilosu 500 liradan satılıyor

Yaklaşık 10 yıldır karadut üretimi yapan Haydar Duman, ilk yıllarda pazarlama sıkıntısı nedeniyle ürünlerinin çoğunu değerlendiremediğini belirterek, son 2-3 yıldır ise ürünleri satışa sunabildiğini ifade etti. Bu yıl soğuk havanın rekolteyi düşürdüğünü belirten Duman, buna rağmen kaliteli ürün elde ettiklerini aktardı.



"Kurusu 500 TL’ye kadar alıcı buldu"

Bu yıl yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettiğini belirten Duman, "Soğuklardan dolayı verim az oldu. Normalde iki-üç ton arasında ürün alabiliyorum. Bu sene yaklaşık 500 kilo alabildik. Kurutulmuş ürünlerin kilogramını 475 ila 500 TL arasında sattım" dedi.







"10 dönümde 220 ağaç var"

Bahçesinde 220 karadut ağacı bulunduğunu kaydeden Duman, "Şu an aktif olarak 210 ağaç meyve veriyor. Soğuk nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Hasadı kayısıdan yaklaşık 20 gün önce tamamladık" diye konuştu.