Kayısı meyve vermedi, üretici bahçesine ata tohumu domates ekti

Türkiye’de kayısı üretiminde önemli bir yere sahip olan Gürün ilçesinde, geçtiğimiz bahar ayında etkili olan soğuk hava nedeniyle kayısı ağaçları don vurmuş, üreticiler zor durumda kalmıştı. İlçede yaşayan Ahmet Deveci ise bu durum karşısında kayısı yerine ata tohumundan elde ettiği domatesleri toprakla buluşturdu. 8 dönümlük arazisine 10 bin 500 kök domates eken Deveci, elde ettiği ürünleri Gürün ve çevre illere gönderiyor. Deveci, ekilen ürünlerin sonuçlarını aldıklarını belirterek, organik ata tohumundan domatesler yetiştirdiğini ifade etti.



"Bir yola çıktık"

Ahmet Deveci, yaptıkları üretimin karşılığını aldıklarını belirterek, "Sivas’ın Gürün ilçesinde 8 dönümlük bir bahçe içerisinde 10 bin 500 kök domates, 3 bin 500 kök biber ektik. Gürün halkını kalkındırmak için bir yola çıktık. Yapmış olduğumuz bu üretimin karşılığını da almaya başladık. Organik ata tohumundan domateslerimiz yetişti. Ürünümüzü Sivas ve çevresine dağıtmaya başladık. Bu yola başlarken hem üretim yapalım hem de ülkemize katkıda bulunalım istedik. Sonuçlarını da almaya başladık. Yaklaşık 3 bin kök salçalık domatesimiz var" dedi.