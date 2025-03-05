Kayıp Mimar Ece Gürel'in izi sürülüyor! Cinayet dedektifinden kritik yorum: Arkadaşı araştırılmalı!

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bugün 3. gün ve kendisine hala ulaşılamadı. Ece Gürel, canına mı kıydı? öldürüldü mü? yoksa izini kaybettirip kaçtı mı? Kanal D Haber, bugün Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimarın izini cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba ile sürdü ve akıllardaki sorulara yanıt bulmaya çalıştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı, kaldırımda yürüdüğü, otobüse bineceği yere gittiği ve İETT otobüsüne bindiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüse gidene kadar yürümesi, daha sonra otobüse binerek yolculuk yaptığı ve otobüsten indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar yer alıyor.

ECE GÜREL'İN AKRABASI: BU NASIL BİR PSİKOLOJİYE MARUZ KALDI BİLEMİYORUZ

Ece Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe, "Bize ailesi Ece’ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3’ten 6’ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3’e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece’yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle birşey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramayı başladık Ece'yi" dedi.

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'4-5 AVUKATLA AYNI ODAYA SOKMUŞLAR'

Yusuf Çeştepe, "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem işyerinde başlıyor. İşyerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'ndne mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece’yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Haftabaşı Ece’ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece’yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece’ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor" ifadelerini kullandı.

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'NASIL BİR PSİKOLOJİYE MARUZ KALDI BİLEMİYORUZ'

Çeştepe, "Ece meditasyon yapardı, tarot falı bakardı. Meditasyon yapmayı severdi, enerji dedikleri o olayları çok severdi, meraklıydı o işlere. Buraya gelme sebebinin de o olduğunu düşünüyoruz. Meditasyona geldiğini düşünüyoruz. Rahatlamak için geldiğini düşünüyoruz ama nerede maalesef bulamıyoruz. Ne durumda nasıl şu an bilmiyoruz. Bekliyoruz Ece'yi sağ salim bulmak için kötü düşünmek istemiyoruz. Bir hafta önce 'Yapmaz' diyorduk. Bu 10 günlük süreçte nasıl bir duruma maruz kaldı bilemiyoruz. Biz Ece'yi bulacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah da öyle olacak. Umudumuz bu yönde" dedi.

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'EŞİMLE 3-4 YIL ÖNCE BERABER GELDİK'

Ece Gürel’in kuzeni İlker Koçoğlu ise, "Amcam aradı Pazartesi sabah haber verdi. O şekilde haber aldım. Süreç de aynı süreç. Kendisine zarar verecek bir insan değil. Neşeli karşısındakine anlayışlıydı. Ne olursa olsun yine yapmaz. Babasına annesine bir yakınına haber verir yine yapmaz. " diye konuştu. Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel ise, "Biraz aklım karışık benim kaç saat oldu uyumadım" diyerek sözlerine başladı. Güler, "Sık sık gelmezdi. Eşimle biz beraber geldik 3-4 yıl önce. O gün kendi gelmek istemiş. Eşimin fotoğraf gönderdiği kişi arkadaşı. Ben olay günü evdeydim dinleniyordum." diye konuştu. Diğer yandan dalgıç polislerin göldeki arama çalışmaları da sürüyor.

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"OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI"

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi. Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum." mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.

CİNAYET DEDEKTİFİ KANAL D HABER'E ANLATTI

Benzer vakalarla meslek hayatında sık karşılaşan cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, ormanda Kanal D Haber ile birlikte arama çalışmaları izleyip yorumladı.

Kurtbaba, "Ece Hanım burayı çok iyi biliyor. Bölgeye sürekli gelip ormanla ilgili çalışmalar yapmış. O İngiltere'deki kişinin çok iyi araştırılması lazım onların ortak bir yeri var. O arkadaşıyla konuşabilmek çok önemli neyi paylaştınız son hareketleri sözleri çok önemli. Kıyafetlerin kuru olması. Bir intihar süsü yaratmak içinde bunu yapmış olabilir çok düzenli bir şekilde koyabilir telefonunu üstüne de koyabilir. Telefonun üzerinde parmak izi çıkacak elbiselerde başka bir vücut izi var mı bunlar çıkacak. İz tarama ve kadavra köpekleri her ikisinin de olması gerekiyor çünkü kadavra köpeği iz süremez iz köpeği ceset bulamaz. Boğuşma izleri de arayacaksınız. Yaş olması sebebiyle boğuşma izini görebilirsiniz. Şu set genelde cesetleri bu alanda buluyoruz çünkü yukarıdan geliyor ve ceset burada duruyor alta dalarak dalgıçlar altı tarayacaklar yan bentleri ve orta bendi tarayacak" ifadelerini kullandı.