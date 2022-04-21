Kayıp hemşire Muhammet Arslan neden öldü? Müge Anlı kayıp Muhammet Arslan olayı nedir?

Kayıp hemşire Muhammet Arslan’ın cesedi İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda bulundu. Muhammet Arslan’ın ailesi Müge Anlı'nın programına çıkıp bulunması için yardım istediğinde bulunmuştu. Yapılan aramalarda 6 gün önce kaybolan erkek hemşire Muhammet Arslan'ın cansız bedeni bulundu. Peki, Müge Anlı kayıp Muhammet Arslan olayı nedir? Kayıp hemşire Muhammet Arslan intihar mı etti? Kayıp hemşire Muhammet Arslan nerede bulundu? İşte detaylar…

MÜGE ANLI KAYIP MUHAMMET ARSLAN OLAYI NEDİR?

Sultangazi'de geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Aslan'dan (27) haber alınamıyordu. Kayıp Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı.

Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramalar sonucu Muhammet Aslan'n cansız bedeni bulundu.

KAYIP HEMŞİRE MUHAMMET ARSLAN İNTİHAR MI ETTİ?

Kayıp hemşire Muhammet Arslan’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

HASTANEDEKİ DOLABINA NOT BIRAKMIŞ

Kaybolduktan sonra Müge Anlı'nın televizyondaki programına çıkan ailesi, Muhammed Arslan'ın bulunması için yardım istemişti. Muhammet Arslan'ın kaybolduğu gün çalıştığı hastanedeki dolabına bir not yazdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, notla ilgili programında "Giderken hastanedeki dolabına bir not bırakmış. Bir veda notu gibi... 'Dostlarım beni hatırlasın' diye..." ifadelerini kullandı.