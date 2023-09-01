Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina ile Angela kavuştu! Esrarengiz kayıpta senaryolar değişti

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrelik alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

74 GÜN SONRA SAĞLIKLI VE BAKIMLI HALDE EVE DÖNDÜ

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg'in evinden birlikte ayrıldığı Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra, dün, evine döndü. Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeg'lerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina'yı görenlerin ihbarı üzerine, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman olay yerine gitti. Erman'ın evine gittiği Berzeglerin aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince, Berzeg'in eşi Angela Berzeg'e haber verildi. Angela Berzeg, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükada'daki evinden Armutlu Mahallesi'ne gelip, köpeği teslim aldı.

TİNA İLE ANGELA KAVUŞTU

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 77 gün önce köpeği Tina ile birlikte ormana yürüyüşe çıkan Ekonomist Korhan Berzeg'in kayboluşunun ardından köpeği Tina'nın eve geri dönmesi ile duygu dolu anlar yaşandı. Yöre sakinlerinin gördüğü doberman cinsi köpek Tina'yı alıp Berzeg Ailesi'nin evine getirdiği anda Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ile kavuşma anları kameralara yansıdı. Kayıp Korhan Berzeg ile evden ayrılan ve Berzeg'in akıbetine şahitlik ettiği tahmin edilen Tina ile Angela'nın buluşma anı duygu dolu dakikaları da beraberinde getirdi.

TİNA SAHİBİNİ ARAMAYA BAŞLADI

Tina, bu sabah ekiplerle birlikte ormana gitti. Ekiplere öncülük eden Tina, Armutlu Mahallesi kırsalında ekiplerle birlikte sahibi Korhan Berzeg'i arıyor. Kaybolduktan sonra Armutlu'ya geri dönen Tina'nın jandarma, JASAT timleri, sivil unsurlar ve GÖNDAK ekipleri ile arama kurtarma çalışmalarına katılması kameralarca görüntülenirken, Tina'nın oldukça dinç ve güçlü olduğu dikkatlerden kaçmadı.

77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.

Öte yandan; Korhan Berzeg ile birlikte ormana giden ve 76 gün sonra eve geri dönen doberman cinsi köpek Tina, Berzeg'in eşi Angela ile buluştu. Kameralara yansıyan o anlarda evin bahçesinde dinlenen Tina, ayak sesini duyduğu Angela Berzeg'e doğru hamle yaptı. Angela Berzeg'in 'Tina, Tina' seslenmesi ile koşmaya başlayan köpek ile Angela Berzeg'in kavuşması duygu dolu anları da beraberinde getirdi. Tina'yı seven Angela, ona sarılırken, Tina ise adeta heyecandan yerinde duramadı.

Tina'nın Korhan Berzeg'in yaşadıklarına şahit olduğu tahmin edilirken, olay ise tüm sırrını koruyor. Köpeği ile birlikte kaybolan Korhan Berzeg ise deyim yerinde ise tüm ormanlarda aranıyor. Armutlu kırsal mahallesi kırsalı taranırken, Turplu Mahallesi de jandarma timlerince arandı. Arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

Bağcılar'da çocukların kavgasına aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cinayet büro amirliğinde 15 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Savaş Kurtbaba, cinayet ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi ve yeni ihtimalleri sıraladı:

- “İlk ve bana göre en güçlü ihtimal Korhan Hoca ve Tina kaçırıldı. Bir yerde tutulurken Tina kaçmayı başararak eve döndü. Köpeğin bakımlı ve kilo vermemiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.

- İkinci senaryo Korhan Hoca ve Tina kaçırıldıktan sonra bir yere götürüldü. Aklımıza getirmek istemiyoruz ama Korhan Hoca öldürüldü. Daha sonra da köpek bölgeye bırakıldı. Cinayet ihtimali gözardı edilmemeli.

- Üçüncü ve bana göre en zayıf ihtimal Korhan Hoca yürüyüş sırasında köpeğin de ulaşamayacağı bir yere düştü. Köpek uzun süre bekledi ancak herhangi bir hareket olmayınca umudunu yitirdi ve beklemekten vazgeçerek eve döndü.”

HTS DÖKÜMÜ

Savaş Kurtbaba, bu tür durumlarda mutlaka yapılması gerekenleri de Hürriyet’e şöyle anlattı:

- “Eşin yaklaşık 6 aylık bir telefon dökümü, HTS raporlarının çıkartılıp tüm görüşmelerin saptanması lazım.

Bu zaman zarfında görüştüğü kişiler içerisinden Türkiye’ye giriş çıkış olmuş mu? Bu görüştüğü kişiler Türkiye’ye gelmiş mi gitmiş mi?

- Kaybolduğu evde de karanlık oda çalışması yani luminal inceleme yapılması gerekiyor.”

‘10 KÖPEKTEN İKİSİ ANCAK KURTULUR’

- Cavidan Yurdakul (Köpek Eğitmeni): “Öyle görünüyor ki sahibiyle birlikte bir doğa yürüyüşüne çıktılar ve ormanda kayboldular. Sahibinin başına muhtemelen bir şey geldi. Köpeklerin koku duyusu çok güçlüdür ve hafızalarındaki kokuyu kolay kolay silmezler. Doğada ne varsa beslenerek hayatta kalmıştır ve koku duyusuyla evine geri gelmiştir. İnsanlar da nasıl ki zorlu koşullarda gerekirse idrarını içerek, böcek yiyerek hayatta kalıyor, o da öyle yapmıştır. Ancak bu dediğim öyle kolay bir şey değil. 74 gün sonra evine dönmek, günümüzde 10 köpekten ancak ikisinin başarabileceği bir şey. Yani çok önemli bir gelişme. Çok cevval bir köpek var karşımızda. Kendini zorlu şartlarda da fiziken güçlü tutabilecek, hayatta kalabilecek bir köpekmiş.

Çünkü birçok köpek bu tür durumlarda donma ve panik yaşar. Ardından da kendini ava düşürür. Ya da panikle bir arabanın altına kalır. Ancak Tina oldukça güçlü karakterli bir köpekmiş. Zayıf bir halka gibi doğada dikkat çekmemiş, kaçan olmamış ve sürülere karşı kendini savunmuş. Öte yandan, cinsi gereği (doberman) güçlü bir köpek. Bir de muhtemelen bu tür şartlara uyumlu. Yani daha önce de doğada kalmış, kamplara gitmiş olabilir. Nasıl ki sokakta yaşayan bir çocuk diğer çocuklara göre daha az hasta olur, hayvanlar da böyle. Kısacası, zorlu koşullara alışık olabilir. Öte yandan, Tina evinden çok uzaklaşmamış da olabilir. Yani örneğin ormanda kayboldu ve evine gelmesi için 5 çıkış noktası vardı. Bu 74 günde tek tek onları denediği ve sonunda doğru yolu bulduğu için eve yeni varmış olabilir. Bu durumda Korhan Bey de evinden çok uzakta olmayabilir. Ancak 74 gün doğada insan bedeninin çürüme süresidir. Yani doğada başına bir şey geldiyse, çoktan yenilmiş, parçalanmış, çürümüş olabilir.”

KORHAN HOCA’YA GÖTÜR TİNA

- 74 gün sonra geri dönen özel eğitimli köpek Tina’nın Korhan Hoca’nın kaybındaki sır perdesini aralaması umuluyor. Ekipler, Korhan Berzeg’i bulmak için Tina’yla birlikte yeni bir yol haritası oluşturacak.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), yaz başında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine gitti.

17 Haziran sabahı eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg, geri dönmedi. Soruşturma ve arama çalışmaları sürmesine rağmen umutlar giderek tükenmeye başlarken, önceki akşam Berzeg'in evinden birlikte ayrıldığı eğitimli köpeği Tina sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Önce Armutlu Mahallesi'ndeki eve giden ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeglerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden köpeğin yapılan çip kontrolünde Tina olduğu kesinlik kazandı. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, İstanbul’dan gelip köpeği teslim aldı.

BESİLİ VE BAKIMLI

74 gün sonra esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan Tina’nın sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Köpeğin tüylerinin parlaması, bitkin ve kilo kaybının olmaması, alıkonulduğu ihtimalini ön plana çıkardı. Bakımının yapıldığı anlaşılan köpeğin bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.

KEŞFE ÇIKTI

- Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden yola çıkan ekipler, Korhan Berzeg'i bulmak için yeni bir yol haritası oluşturacak. Köpek eğitim uzmanlarından destek alan arama kurtarma ekipleri, Tina’nın kendilerini, sahibi Korhan Berzeg'in yanına götürmesi için çalışma yürütüyor. Jandarma ekipleri, gece dinlendirilen Tina'yı da dün erken saatlerde yanlarına alarak bölgede keşif çalışması gerçekleştirdi. Tina'nın da arama çalışmalarında aktif olarak kullanılması bekleniyor.

TÜM ARAÇLAR MERCEK ALTINDA

Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenildi. Bu arada jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü araştırıyor. Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, evinin yakınlarındaki yüksek bir bölgede olabileceği ihbarı üzerine daha önce arama yapılan bölge de yeniden taranacak

TİNA’YA TAHLİL YAPILACAK

- Savcılık talimatıyla Tina’nın dışkısı alınarak gaita testi yapılacak. Tina’nın, ne ile ve nasıl beslendiği, vücudunda yabancı madde olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kan tahlili de yapılacak. Böylelikle Tina’nın doğada mı kaldığı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğunun ön bilgisine ulaşılacak. Jandarma ayrıca Tina’nın tasmasında da inceleme yaptı. Tina’yı gelişi sırasında gören 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere jandarmaya çağrıldı.

DOĞADA BAKIMLI KALAMAZ

- Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Yalçın, Gönen'de kaybolduktan 74 gün sonra eve geri dönen Tina isimli doberman cinsi köpeğin kilo kaybı yaşamaması ve tüylerinin temiz olmasının çok ilginç olduğunu söyledi. Bu kadar sürede doğayla baş başa kalan köpeğin bu kadar bakımlı şekilde dönmesinin mümkün olamayacağını söyleyen Yalçın, “Doberman ırkı köpeklerin koruyucu özelliği çok fazladır. Köpeğin bu kadar temiz şekilde geri dönmesi akıllara, 'alıkonulmuş olması veya saklandığı yerden kaçması' ihtimalini getiriyor" dedi.

1 MİLYONLUK ÖDÜL

Korhan Hoca’nın eşi Angela Berzeg eşinin bulunmasına yardımcı olan ya da yerini ihbar eden kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini duyurmuştu.