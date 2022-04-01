Kavga eden doktorlar hakkında flaş karar! Görevleri askıya alındı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle yaşanan kavgaya ilişkin idari inceleme başlattı.

Olay, önceki gün Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartışma çıktı. Kahraman'ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Başbuğ, darbettiği meslektaşı Dr. Kahraman'ın burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Burnu kırılan Kahraman sedyeyle dekanlık binası karşısındaki Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında elinden yaralanan Prof. Dr. Başbuğ ise 10 günlük rapor aldığı ve evine kapandığı öğrendi.

PROFESÖRÜN MUAYENE GÖREVİ ASKIYA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’nce konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Amasya'da Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin rektörlükçe başlatılan idari inceleme sürerken, Başbuğun geçici görevle çalıştığı Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilişiğinin askıya alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında üniversitedeki akademik görevine devam edecek olan Prof. Dr. Başbuğun, hastanedeki muayene görevinin askıya alındığı öğrenildi.