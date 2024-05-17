Katledilen üniversite öğrencisi Akman'ın öldürülmesinde adı geçen kadın konuştu!

Balıkesir'de E.Ö.'nün, 20'si ölümcül 25 bıçak darbesiyle öldürdüğü motokurye Ata Emre Akman'ın (20) sipariş götürdüğü apartmanda yaşadığı ortaya çıkan ve bugün tutuklanan E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir'in önceden dini nikahla birlikte yaşadığı Sultan Durmaz, olayın ardından ilk kez konuştu. Orhan Özdemir'den 12 yaşında oğlu olduğunu belirten Durmaz, Özdemir'den uyuşturucu kullandığı ve kendisini aldattığı gerekçesiyle 12 yıl önce ayrıldığını söyledi.

'12 SENEDİR BU AİLEYLE MÜCADELE EDİYORUM'

Özdemir ailesinin 12 yıldır kendisini ve çevresini sürekli rahatsız ettiğini anlatan Durmaz, "4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan 1 oğlum var. Orhan Özdemir'i ben terk ettim. Orhan'ın yaptığı ahlaksızlığa göz yummadım, boyun eğmedim. Orhan'ın tek istediği, çevremdeki insanlara rahatsızlık, huzursuzluk ve korku vermekti. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. 12 senedir bu aileyle mücadele ediyorum. Bu kişi, 2016 yılında evimi kurşunladı. Daha sonra annemin, babamın evini kurşunladı. Çevremdeki insanlara saldırdı. Şikayetçi oldum ama her seferinde kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi. Annem ve babam bu olaylar yüzünden memlekete döndü ama ben evlatlarımın yüzünden hayat mücadeleme devam ettim. 11 aylık bir bebeğim var, kapıdan çıkan ben de olabilirdim" dedi.

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'ORHAN'IN BABASI TARAFINDAN 6 YERİMDEN BIÇAKLANDIM'

E.Ö.'nün 18 yaşında olduğunu ve babasının nüfusa geç yazdırdığını söyleyen Durmaz, "E.Ö., Orhan'ın ilk eşinden çocuğu. Hiçbir şekilde kan bağım yok. Orhan, evimi kurşunladıktan sonra cezaevine girdi. Kendi korktuğu için daha önce de oğlunu ve babasını evime, iş yerime gönderdi. Oğlu evime taşlı saldırıda bulundu. Orhan'ın babası tarafından 2016 yılında 6 yerimden bıçaklandım. Bu olaydan sonra devlet oğlumu koruyucu aileye teslim etti. Orhan beni tehdit etmeye devam ediyordu en sonunda bir garibanın canı yandı" ifadelerini kullandı.

ATA EMRE, ÜST KATTAKİ KOMŞUSUNA PİZZA GETİRMİŞ

Olay günü evde olduğunu ve Akman'ın üst katta oturan komşusuna pizza siparişi getirdiğini ifade eden Durmaz, "Cep telefonundan oyun oynuyordum. Gürültüyü duyunca dışarıya fırladım. Dışarıda bağrışmalar vardı. Ata'yı yerde gördüm, nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım. Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. Ölen biz de olabilirdik. Bu yaşananlarda suçum, günahım yok ama özür dilemem gerekiyorsa özür de dilerim.

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İnsanların bazıları bizi suçlamış ancak bir suçumuz yok. Ben de bir anneyim. Ata'nın ailesine başsağlığı diliyorum. Emin olun onun anne olarak içi yandığı kadar benim de içim yandı. Ben de günlerdir uykusuzum, yorgunum. Ata'nın annesine, babasına başsağlığı, güç kuvvet diliyorum. Bir anne olarak yapabileceğim bir şey varsa bana da ulaşmak istiyorlarsa her zaman ulaşabilirler" diye konuştu.