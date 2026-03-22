Katar'dan şehit haberi geldi! Düşen helikopterde 1 TSK ve 2 ASELSAN personeli şehit oldu

22.03.2026 - 16:13Güncellenme Tarihi:
Katar'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde 1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 2 ASELSAN personeli şehit oldu.

Katar Savunma Bakanlığı, rutin görev sırasında teknik arıza yaşayan bir Katar helikopterinin ülkeye ait deniz sahasında düştüğünü belirtti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada kaza kırıma uğrayan söz konusu helikopterde 1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 2 ASELSAN personeli şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

"KAZA KIRIMIN NEDENİ İNCELEME SONRASINDA BELİRLENECEK"

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhâl başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır.

Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki Teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımının kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir.

Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne , ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz.

MSB KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

MSB, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin kimliklerini açıkladı.

ŞEHİDİN AİLESİNE HABER VERİLDİ

Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Binbaşı Taştekin'in şehadet haberi, Gülcü Mahallesi'nde yaşayan ailesine Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Süphi Özgödek tarafından verildi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

