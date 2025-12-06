GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKatalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 2 ilde 5 gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 2 ilde 5 gözaltı

Katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 2 ilde 5 gözaltı

06.12.2025 - 18:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

Katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 2 ilde 5 gözaltı

Denizli'nin Çivril ilçesi merkezli 2 ilde, evlenmek isteyen erkekleri 5 ile 10 bin dolar arasında değişen para karşılığında, katalog üzerinden yabancı uyruklu kadınlarla tanıştırıp, ardından düğünde takılan altınları da alıp kaybolan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Denizli Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayları yaşanması üzerine soruşturma kapsamında çalışma başlattı. JASAT, dolandırıcıların evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu gösterip, beğenilen kadınlarla erkekleri buluşturduğunu belirledi. Buluşma sonucu dolandırıcıların, katalogdan beğendiği yabancı uyruklu kadınla evlenmek isteyen erkeklerden, yapılan pazarlığa göre 5 ile 10 bin dolar arasında para aldıkları tespit edildi. JASAT'ın çalışmasında, yabancı uyruklu kadınların nikah ve düğün törenleri sonrasında takılan altın ve paraları alıp, kaybolduğu tespit edildi. Erkeklerin hem dolandırıcılar hem de evlendikleri kadınlar tarafından dolandırıldığı saptandı.

Katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 2 ilde 5 gözaltı

JASAT, Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bu yöntemle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Denizli ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 ayrı adresteki toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Katalogdan evlilik vaadiyle dolandırıcılık: 2 ilde 5 gözaltı

 

Güncel Haberler

Mersin’de hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı
#Gündem

Mersin’de hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı

Batman'da takla atan otomobilde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı
#Gündem

Batman'da takla atan otomobilde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Fergani'den uzayda tarihi adım! Dünya tarihinde ilk kez hibrit yörünge motoru uzayda ateşlendi
#Gündem

Fergani'den uzayda tarihi adım! Dünya tarihinde ilk kez hibrit yörünge motoru uzayda ateşlendi