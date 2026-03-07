GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu’da yoğun kar yağışında araçlar yolda mahsur kaldı
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu’da yoğun kar yağışında araçlar yolda mahsur kaldı

Kastamonu’da yoğun kar yağışında araçlar yolda mahsur kaldı

07.03.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’da yoğun kar yağışında araçlar yolda mahsur kaldı

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kastamonu’da akşam saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun iki şeridinde de tır ve kamyonların yolda mahsur kalması sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Oyrak geçidinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için seferber oldu.

Karayollarına bağlı ekipler ise Oyrak mevkiinde hem kar kürüme hem de tuzlama çalışması yürüterek yolda mahsur kalan araçlara yardım ediyor.

Güncel Haberler

Balkondan soba borusu çıkarttı, vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi
#Gündem

Balkondan soba borusu çıkarttı, vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi

Erzincan Tarım Müdürlüğü’nden üreticilere bordo bulamacı uyarısı: Uygulama zamanını kaçırmayın
#Gündem

Erzincan Tarım Müdürlüğü’nden üreticilere bordo bulamacı uyarısı: Uygulama zamanını kaçırmayın

Kastamonu’da yoğun kar yağışında araçlar yolda mahsur kaldı
#Gündem

Kastamonu’da yoğun kar yağışında araçlar yolda mahsur kaldı