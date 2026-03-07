Kastamonu’da yoğun kar yağışında araçlar yolda mahsur kaldı

Kastamonu’da akşam saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolun iki şeridinde de tır ve kamyonların yolda mahsur kalması sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalıştı. Oyrak geçidinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için seferber oldu.

Karayollarına bağlı ekipler ise Oyrak mevkiinde hem kar kürüme hem de tuzlama çalışması yürüterek yolda mahsur kalan araçlara yardım ediyor.