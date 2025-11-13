Kastamonu’da sobaya yakmak için benzin döktü, hem kendini hem evi yaktı

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı İnciğez köyünde arıcılık yapan İ.D., tek katlı betonarme evinin sobasını yakmak istedi. Sobayı yakmak için benzin döken İ.D., sobanın birden parlaması üzerine eli ve yüzünden yaralandı. Ayrıca sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle evde de yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Devrekani Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan ev sahibi İ.D., ambulansla Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.