Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 13 Ocak 2026 Salı Kastamonu’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
12.01.2026 - 20:44Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle 6 ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime bir gün ara verildi.
Kastamonu’nun özellikle sahil şeridinde kar yağışı etkisini arttırarak devam ettiriyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu sebeple ilçe kaymakamlıkları tarafından alınan kararla Abana, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu ve Küre ilçelerinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.