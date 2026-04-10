Kastamonu'da nisan karı Tosya karayolu üzerinde etkili oldu

Kastamonu ile Tosya arasındaki karayolunda etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, araçların kaydığı ve yolda kaldığı görüldü. Zor anlar yaşayan sürücülere çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Yolda kalan araçlar bölgeye ekipler sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle bölgede trafik akışında zaman zaman durma noktasına geldiği kaydedildi.