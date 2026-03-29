GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu’da dehşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

29.03.2026 - 07:51

Kaynak: İHA

Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Kastamonu’da bir baba, evde tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından baba gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Ballık Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki E.G., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartışmadı yaşadı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine baba E.G., evde bulunan at tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Murat Gökdağ’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Güncel Haberler

#Gündem

TOKİ İstanbul Kura Çekilişi Sonuçları Sorgulama Ekranı (2026): Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy İsim Listesi e-Devlet’te!

Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
#Gündem

Kastamonu’da dehşet: Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

#Gündem

