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Kastamonu’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale

01.07.2026 - 01:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)

Kastamonu’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde annesi ile birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu’na ait 2 katlı yarı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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