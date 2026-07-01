GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDevrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor
HaberlerGündem Haberleri Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

01.07.2026 - 00:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy isimli usta gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.

1

Devrek’te 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy(66) isimli usta yeni elemanların yetişmemesinden dolayı artık saat tamir mesleğinin tamamen bitme aşamasına geldiğini söyledi.

2Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

Konuyla ilgili konuşan Altunsoy, "Eskiden her sanatta olduğu gibi saat tamirciliğinde de çıraklar yetiştirilir ve kademe kadem ustalığa doğru yol alırdı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

Eskiden Devrek’te 7 tane saat tamir atölyesi vardı ve o dönemlerde herkes para kazanıyordu. Şimdi bu sayı 3’e kadar düştü sebebi eleman yetişmemesi.

4Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

Ben yıllardır çırak arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Bir zamanlar ilçedeki sanat okulunda bu meslekle ilgili bir birim açılması planlanıyordu o yıllarda bana geldiler okulumuzda bu meslekle ilgili öğrencilerimize ders verilsin diye bende tabi ki memnuniyetle dememe rağmen her nedense sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı o yıllarda konu da kapanmış oldu.

5Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

Dediğim gibi artık teknolojiye adeta direniyoruz ne eski insanlar kaldı ne de eski saatler her şey dijital hele geldi bundan on yıl sonra bu tür meslekler mumla aranacak hale gelecek çünkü yetişen usta yok " diye konuştu.

6Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

 

 

7Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

 

 