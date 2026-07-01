Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

4

Ben yıllardır çırak arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Bir zamanlar ilçedeki sanat okulunda bu meslekle ilgili bir birim açılması planlanıyordu o yıllarda bana geldiler okulumuzda bu meslekle ilgili öğrencilerimize ders verilsin diye bende tabi ki memnuniyetle dememe rağmen her nedense sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı o yıllarda konu da kapanmış oldu.