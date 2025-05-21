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GündemKastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
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Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

21.05.2025 - 17:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Kastamonu'da ATV ile drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kuzeykent Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sürücünün drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan drift görüntülerinin ardından sürücüyü yakaladı.

Drift yaptığı için 46 bin 392 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Öte yandan araç trafikten men edildi.

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