Kastamonu Valiliği: Kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Valla Kanyonu geçişi esnasında mahsur kalan 10 vatandaşımız helikopter ile kurtarılmış, havanın kararması nedeniyle kalan 1 vatandaşımızın yanına 2 JAK personeli bırakılmış olup onlar da sabah erken saatlerde inşallah salimen alınacaktır” denildi.

Helikopter ile kanyondan alınan şahıslar, Kastamonu Havalimanı'na getirilerek, buradan konaklayacakları otele bırakıldı.