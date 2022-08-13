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Kastamonu Valiliği: Kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Kastamonu Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişinin helikopter ile kurtarıldığını açıkladı.

13.08.2022 - 23:16 | | İHA
Kastamonu Valiliği: Kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Valla Kanyonu geçişi esnasında mahsur kalan 10 vatandaşımız helikopter ile kurtarılmış, havanın kararması nedeniyle kalan 1 vatandaşımızın yanına 2 JAK personeli bırakılmış olup onlar da sabah erken saatlerde inşallah salimen alınacaktır” denildi.

Helikopter ile kanyondan alınan şahıslar, Kastamonu Havalimanı'na getirilerek, buradan konaklayacakları otele bırakıldı.

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