Kastamonu Valiliği: Kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Kastamonu Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişinin helikopter ile kurtarıldığını açıkladı.
13.08.2022 - 23:16 | | İHA
Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Valla Kanyonu geçişi esnasında mahsur kalan 10 vatandaşımız helikopter ile kurtarılmış, havanın kararması nedeniyle kalan 1 vatandaşımızın yanına 2 JAK personeli bırakılmış olup onlar da sabah erken saatlerde inşallah salimen alınacaktır” denildi.
Helikopter ile kanyondan alınan şahıslar, Kastamonu Havalimanı'na getirilerek, buradan konaklayacakları otele bırakıldı.