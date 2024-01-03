İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıldönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi. Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda 10 dakika arayla iki ayrı patlama meydana geldi. Peki, Kasım Süleymani kimdir? İran Kasım Süleymani ne zaman öldü, Süleymani’yi kim öldürdü?

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?

1956’da İran’ın güneydoğusundaki, Afganistan sınırına yakın Rabord köyünde doğan Süleymani, 19 yaşındayken, İran’ın dini lideri Hamaney’in öğrencilerinden birinin verdiği sohbetlere katılmaya başladı.

Askeri hayatına 1979 İran Devrimi sonrasında başlayan Kasım Süleymani, 1998 senesinde Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak görevlendirildi. Aynı yıl başlayan öğrenci eylemlerinin bastırılmasında ve İran'ın dış operasyonlarında aktif rol üstlendi.

1991'deki Körfez Savaşı'nda silahlı Şii gruplar ile ilişkiler geliştiren Süleymani, bu grupların ayaklanmalarını organize etti. Süleymani Irak'ta sadece Şiilerle değil Sünni liderlerle de iyi ilişkiler geliştirdi. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani başta olmak üzere bir dizi siyasetçiyle yakın ilişkileri bulunan Süleymani, Şii lider Mukteda el Sadr'ın diğer siyasi gruplarla uzlaşmasına da yardımcı oldu.

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ABD'nin 2000'den bu yana sıkı gözetimde tuttuğu Süleymani ve Devrim Muhafızları Trump döneminde "terör destekçisi" oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı. Süleymani, Suriye'de 2011'den bu yana yaşanan iç savaşta IŞİD'e karşı Devlet Başkanı Esad'a destek veren İran güçlerinin komutanlığını yaptı.

Esad yönetimine karşı başlayan iç savaşta, Esad'ın yanında savaşmak üzere Afganistan'dan, Irak'tan ve Lübnan'dan Şii milis güçlerini Suriye'ye gönderdi. İran devlet televizyonuna verdiği bir röportajda, 2006'da başlayan Hizbullah öncülüğündeki Lübnan-İsrail savaşı sırasında cepheye giderek Hizbullah savaşçılarına liderlik ettiğini söyledi.

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İRAN KASIM SÜLEYMANİ NE ZAMAN ÖLDÜ, SÜLEYMANİ’Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

3 Ocak 2020 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA'lar ile Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlemiş olduğu saldırı sonucunda öldü