Kasım 2024 celp dönemi askerlik yerleri belli oldu!

2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gidecek olan yükümlüler tarafından merakla bekleniyordu. Kasım celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."