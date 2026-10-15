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GündemKartal’da sel suları toprağı sürükledi; TEM bağlantı yolu kısmen kapandı
HaberlerGündem Haberleri Kartal’da sel suları toprağı sürükledi; TEM bağlantı yolu kısmen kapandı

Kartal’da sel suları toprağı sürükledi; TEM bağlantı yolu kısmen kapandı

15.10.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:
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Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Kartal’da sel suları toprağı sürükledi; TEM bağlantı yolu kısmen kapandı

Kartal’da etkili olan sağanağın ardından sel sularının sürüklediği toprak ve çamur, TEM Kartal-Samandıra bağlantı yolunda bir şeridin kapanmasına neden oldu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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İstanbul’da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kartal’da sel sularıyla taşınan toprak ve çamur, TEM Kartal-Samandıra bağlantı yolunun bir şeridini kapattı. ,

Kartal’da sel suları toprağı sürükledi; TEM bağlantı yolu kısmen kapandı

Yolun bir bölümünün toprak ve çamurla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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