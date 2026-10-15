Kartal’da sel suları toprağı sürükledi; TEM bağlantı yolu kısmen kapandı

İstanbul’da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kartal’da sel sularıyla taşınan toprak ve çamur, TEM Kartal-Samandıra bağlantı yolunun bir şeridini kapattı. ,

Yolun bir bölümünün toprak ve çamurla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.