Kartal’da sel suları toprağı sürükledi; TEM bağlantı yolu kısmen kapandı
15.10.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:
Kartal’da etkili olan sağanağın ardından sel sularının sürüklediği toprak ve çamur, TEM Kartal-Samandıra bağlantı yolunda bir şeridin kapanmasına neden oldu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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İstanbul’da etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kartal’da sel sularıyla taşınan toprak ve çamur, TEM Kartal-Samandıra bağlantı yolunun bir şeridini kapattı. ,
Yolun bir bölümünün toprak ve çamurla kaplanması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.