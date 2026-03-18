GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKartal'da makas attı, taksiye çarparak durabildi: 3 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kartal'da makas attı, taksiye çarparak durabildi: 3 yaralı

Kartal'da makas attı, taksiye çarparak durabildi: 3 yaralı

18.03.2026 - 09:43Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Kartal'da makas attı, taksiye çarparak durabildi: 3 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsünün makas attığı otomobil, taksiye çarparak durabildi. 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DEE 559 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 TJP 66 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve taksi, önce bariyerlere ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Araçların çarptığı ağaçlardan biri yola devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile taksi şoförü ve yanındaki yolcusu yaralandı.

Kartalda makas attı, taksiye çarparak durabildi: 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobil ve taksinin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Kartal'da makas attı, taksiye çarparak durabildi: 3 yaralı
#Gündem

Kartal'da makas attı, taksiye çarparak durabildi: 3 yaralı