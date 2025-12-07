Kars’ta yoğun sis hayatı felç etti! Uçak seferleri iptal

Kars’ta yoğun sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan sis hava ulaşımını da vurdu. Yoğun sisten dolayı Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal oldu. İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise başka şehirlere yönlendirildi. Kentte özellikle yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor.