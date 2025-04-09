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Kars'ta aniden basan yağış sele sebep oldu! Evleri su bastı

09.04.2025 - 18:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kars'ta aniden basan yağış sele sebep oldu! Evleri su bastı

Kars'ta sağanak yağmur sele dönüştü. Çok sayıda evi su bastı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde öğlenden sonra başlayan sağanak yağmur beraberinde seli getirdi. Selin geldiği Bardaklı köyünde dere yatağında bulunan ev ve ahırlara su doldu. Vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için sefer oldu.
Meteorolojinin de uyarıda bulunduğu Kars'ta selin vurduğu Bardaklı köyünde can kaybı olmazken evlerde su dolmasıyla maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışıyor.
Arpaçay'da sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. Yetkililer vatandaşları su ve sel baskınlarına karşı uyardı. Yağmur ile birlikte kentte hava sıcaklığı da yüksek kesimlerde sıfırın altında 4 dereceye düştü.

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