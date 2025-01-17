KARNE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025: Söz sırası öğrencilerde! İşte karne günü ile ilgili en komik sözler

Karne zamanı geldiğinde espriler havada uçuşuyor. En komik karne sözlerine göz atabilirsiniz. Ayrıca karne sözlerini Twitter, İnstagram, Facebook hesaplarınızdan da dilerseniz paylaşabilirsiniz.

BANA KARNE NOTUNU SÖYLE, SANA BABANIN TANSİYONUNU SÖYLEYEYİM'

Kötü karneyle eve giden kendini sağlık karnesiyle hastane de bulur.

Takdir dediğin nedir ki baba, önemli olan Allah’ın takdirini kazanmak…

Karneleri aldık ayvaları yemeye geldi sıra.

Verdiğin emeklerin karşılığını aldığın için ben de çok mutlu oldum. İyi tatiller…

Aldım karnemi kapattım okul defterimi

Karne mi dedin bilmiyorum ben görmedim.

Karne karne dedin başımın etini yedin al sana karne kızma sakın bana anne.

Bana karne notunu söyle, sana babanın tansiyonunu söyleyeyim.

Baba: Oğlum karnen nerde?

Oğlu: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.

Karneler ele geçince yine ”Gelecek yıla çok çalışacağım bu sefer kesin!” diyeceğiz ve yine çalışmayacağız.

Bizim dönemimizde karneler 5 gelmeyince hesap verirdik, standart bir olaydı, şimdi rüşvet istiyor veledler iyi karne getirmek için!

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Takdir teşekkür palavra karne al hayatını yaşa.

Sana bir masal anlatayım mı baba?

– Anlat bakalım.

-Bir var mış, 5 yokmuş…

Tamam tamam uzatma, karne yine kötü.

Bugün karneler verilmiş yani milyonlarca liseli bir süre sokaklarda olacak. Acil olmadıkça dışarı çıkmayın, tehlike anında sığınaklara kaçın.

Karneler ele geçince yine ”Gelecek yıla çok çalışacağım bu sefer kesin!” diyeceğiz ve yine çalışmayacağız.

Bu şekilde çalışmaya devam edersen hayat hep karşına başarılar çıkaracaktır.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.