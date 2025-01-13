Kin tutmanın sadece insanlara özgü bir davranış olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Dünya üzerindeki 20 katrilyon karınca da tıpkı bizim gibi affetmekte güçlük çekiyor.

Karıncalar kendi ailelerinden olan (yani güvenilir) karıncalarla diğer kolonilere ait karıncaları ayırt edebilmek için hassas koku alma becerilerini kullanıyor. Örneğin yiyecek toplarken alınan tanıdık bir koku, karıncalara yakınlarda kendilerine yardım edebilecek akrabaları veya aynı kaynağın peşinde koşan rakipleri olduğunu bildiriyor.

Ancak Almanya'da bulunan Freiburg Üniversitesi'nden evrim biyologlarının yaptığı yeni bir çalışma, karıncaların sadece anlık tepkiler vermediğini, yakınlardaki düşmanlarla olan tehlikeli karşılaşmaları akılda tutup ona göre hareket ettiklerini ortaya koydu.

Devamını okumak için: Karıncalarla ilgili şaşırtan keşif: Çalışkan oldukları kadar kinciler! (Zor ayırıyorlar)