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Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı

28.05.2025 - 16:17Güncellenme Tarihi:
Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden karikatürist ve ressam Haslet Soyöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına Soyöz'ün dostları ve sevenleri katıldı.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Soyöz'ün Milliyet gazetesinin tarihlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Sadece karikatürleri değil yaptığı resimler de çok önemliydi. Türkiye'nin çok büyük değerleri Milliyet'te ömrünün sonuna kadar çalışırlar. Milliyet ruhu dediğimiz şey böyle bir şey." dedi.

Soyöz'ün çok sayıda genci yetiştirdiğine de işaret eden Şendir, Türkiye'nin kaybettiği bu değerin adını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

'İŞİNE AŞIK BİR İNSAN'

Gazeteci Mete Belovacıklı ise Soyöz'ü işine aşık bir insan olarak tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

 

"Neredeyse gece gündüz demeden çizgilerle hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de insanı anlatmaya çalıştı. Hem olup bitene eleştirel bakabilen hem onu mizahi olarak gündeme taşıyabilen bir adamdı. Bütün bu işleri yaparken diğer taraftan da gündemin nabzını başarılı bir şekilde tutardı. Mizah tarafı güçlü olduğu için insanlarla ilişkisi de biraz o yüzden güzeldi."

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Soyöz'ün cenazesi, namazın ardından toprağa verilmek üzere Sakarya Geyve Bağlarbaşı Köyü Mezarlığı'na nakledildi.

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Karikatürist ve ressam Haslet Soyöz son yolculuğuna uğurlandı