07.11.2025 - 08:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karı koca ormana odun toplamaya gittiler! Oğulları muhtarı aradı, korkunç gerçek ortaya çıktı

Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen odunları toplamaya giden çiftten haber alamayan oğulları acı gerçeği ortaya çıkardı. Traktörle ormana giden çiftin cansız bedenleri devrilen traktörün altında 2 gün sonra bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Çelik (62), ve eşi Ayşe Çelik (63), 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti.

Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi. Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktöründe olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise Hasan Çelik'in 20 DL 669 plakalı traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.

Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

