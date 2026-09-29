Karataş’ta imar değişikliği onaylandı! Otopark müjdesi geldi

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Değişiklik, İskele Mahallesi’nde bazı parselleri kapsayan planlama çalışmasına yönelik yapılan itirazın değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirildi. Karataş’ın İskele Mahallesi’nde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili imar planına yönelik başvuru, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme alındı. Yapılan incelemede, planlanan yol güzergâhının parsel sınırlarıyla ilişkisi yeniden değerlendirildi.

Yol güzergâhı yeniden belirlendi

Alınan kararla, 1143 ve 3757 numaralı parsellerin batı tarafından geçirilmesi planlanan taşıt yolu yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemede yolun genişliği 10 metre olarak belirlendi ve güzergâhın mülkiyet sınırları dikkate alınarak şekillendirilmesi kararlaştırıldı.

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; yol ile parseller arasında kalan bölüm ise farklı bir kullanım için planlandı. Söz konusu alan, bölgedeki araç parkı ihtiyacına yönelik Genel Otopark Alanı olarak belirlendi.

Karar oybirliğiyle alındı

Plan değişikliğine ilişkin itiraz, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenirken, yapılan değerlendirmelerin ardından konu Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine taşındı.

Mecliste yapılan görüşmede düzenleme oybirliğiyle kabul edildi.

Kararla birlikte İskele Mahallesi’ndeki ilgili bölgede ulaşım ve otopark düzeninin mevcut parsel sınırları ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi amaçlandı.

Plan değişikliğinden etkilenen bölgelerde taşınmazı bulunan vatandaşların, güncellenen imar planlarını ilgili belediyelerin imar birimlerinden inceleyebileceği bildirildi.