Karaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Karaman’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

31.12.2025 - 01:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karaman’da kar yağışı etkili oluyor. Karaman’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Karaman’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak gece yarısı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışı ve özellikle buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

