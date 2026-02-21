GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaraman'da minibüsün çarptığı yaya 32 metre ileriye fırladı
HaberlerGündem Haberleri Karaman'da minibüsün çarptığı yaya 32 metre ileriye fırladı

Karaman'da minibüsün çarptığı yaya 32 metre ileriye fırladı

21.02.2026 - 21:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Karaman'da minibüsün çarptığı yaya 32 metre ileriye fırladı

Karaman'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Hasan Yılmaz (57), yaklaşık 32 metre ileriye fırladı. Ağır yaralanan Yılmaz, tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden karşıya geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a, Oğuzhan Pınarbaşı yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Yılmaz, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Minibüsün sürücüsü Oğuzhan Pınarbaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polislerin yaptığı ölçümde yaralı Yılmaz’ın çarpma noktasından 32 metre ileriye fırladığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Tırla çarpışan otobüs 500 metre sürüklendi
#Gündem

Tırla çarpışan otobüs 500 metre sürüklendi

Yozgat’ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı
#Gündem

Yozgat’ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Köy halkı evde yemek pişmiyor ortak sofrada iftar yapıyor
#Gündem

Köy halkı evde yemek pişmiyor ortak sofrada iftar yapıyor