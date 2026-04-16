GündemKaraman'da kaza sonrası araçta sıkışan karı kocayı itfaiye kurtardı
HaberlerGündem Haberleri Karaman'da kaza sonrası araçta sıkışan karı kocayı itfaiye kurtardı

Karaman'da kaza sonrası araçta sıkışan karı kocayı itfaiye kurtardı

16.04.2026 - 01:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Karaman'da kaza sonrası araçta sıkışan karı kocayı itfaiye kurtardı

Karaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan karı koca ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Ü. idaresindeki 70 FL 349 plakalı kamyonet ile İsa T. (67) yönetimindeki 70 ABJ 611 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücü İsa T. ile yanındaki eşi Gülseren T. (54) araç içerisinde sıkışırken, kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan karı koca, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kaza sonrası araçta sıkışan karı kocayı itfaiye kurtardı
Karaman'da kaza sonrası araçta sıkışan karı kocayı itfaiye kurtardı

