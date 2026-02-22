GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Karaman’da çıktığı çatıdan düşen şahıs yaralandı

22.02.2026 - 00:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Karaman'da çıktığı müştemilatın çatısından düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 1908. Sokak’ta bulunan müstakil evin bahçesindeki müştemilatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin müştemilat kısmının çatısına çıkan Zeki B. (59), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Zeki B.’nin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekibi, şahsın düştüğü müştemilat çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

