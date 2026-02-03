Karaman'da bir mezarlıktan çıkıyor! Vatandaşlar şifa dağıttığına inanıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.02.2026 - 22:49

Kaynak: İHA

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde mezarlıkta çıkan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtilen yağlı çamur genellikle yaz aylarında çoğalıyor, ilgi görüyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktaki şifalı çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.

Karamanda bir mezarlıktan çıkıyor Vatandaşlar şifa dağıttığına inanıyor

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.

