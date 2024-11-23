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Karaman’da aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı: 5 yaralı

Karaman’da yola çıkan ineğe otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu inek telef olurken, aracın da hurdaya döndüğü görüldü.

23.11.2024 - 08:51 |
Karaman’da aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı: 5 yaralı

Ertuğrul Ş. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan inek telef olurken, kazada otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Ş., Cennet Hümeyra Ş., Yiğit Ç. ve Rabia Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rabia Ç’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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