Karabük'te yeni karar alındı! Ücretsiz olacak

Karabük Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabileceklerini duyurdu.

Belediye bünyesinde hizmet veren otobüsler, bayramın üç günü boyunca vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.



Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, uygulamayla ilgili değerlendirmesinde, "Bayramlar, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı zamanlardır. Hemşehrilerimizin bayramda sevdiklerine daha kolay ulaşabilmesi için toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz hale getirdik. Karabük’te bayramın huzur ve kardeşlik içinde geçmesi en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.