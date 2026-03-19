Karabük'te yeni karar alındı! Ücretsiz olacak

19.03.2026 - 16:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karabük Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Belediye otobüsleri bayramın üç günü boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verirken, uygulamanın bayram ziyaretlerini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, uygulamayla ilgili değerlendirmesinde, "Bayramlar, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı zamanlardır. Hemşehrilerimizin bayramda sevdiklerine daha kolay ulaşabilmesi için toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz hale getirdik. Karabük’te bayramın huzur ve kardeşlik içinde geçmesi en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı.

